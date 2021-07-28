В России выявили 22420 новых случаев коронавируса

В Москве суточный прирост составил 2445

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22420 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в среду в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

"Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20579 человек", - уточнили в штабе.

В Москве суточный прирост составил 2445 случаев, в Санкт-Петербурге - 1918, в Московской области - 1449.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 6195232 случая COVID-19. Зафиксировано 156178 летальных исходов.

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