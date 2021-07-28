В Москве от COVID-19 выздоровел еще 5131 человек

За сутки госпитализированы 1000 пациентов

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 5131 пациента, сообщили в оперштабе по контролю за распространением COVID-19.

Всего в столице поправились уже 1346237 человек.

"В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1000 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 530 человек", - уточняется в сообщении.

Как напомнили в оперштабе, вакцинация остается единственным способом победить пандемию. Прививку можно сделать в городских поликлиниках, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в общественных местах.

Все отечественные профилактические препараты доказали свою безопасность и эффективность.

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