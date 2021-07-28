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Граждане России и Армении получили срок за передачу Украине деталей С-300

10:23
  • среда
  • 28 июля 2021

Они действовали в интересах украинского ОПК

Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима россиянина Дениса Лобанова и армянина Арарата Хачатряна за передачу Украине деталей радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300.

Их сочли виновными в госизмене и шпионаже. Лобанов получил 9 лет и 6 месяцев колонии строго режима, Хачатрян – 10 лет и 5 месяцев.

"Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину" - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Лобанов занимался хранением и предпродажной подготовкой, а Хачатрян отвечал за перемещение деталей через жителей российско-украинского приграничья.

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