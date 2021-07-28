Граждане России и Армении получили срок за передачу Украине деталей С-300

Они действовали в интересах украинского ОПК
Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима россиянина Дениса Лобанова и армянина Арарата Хачатряна за передачу Украине деталей радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300.
Их сочли виновными в госизмене и шпионаже. Лобанов получил 9 лет и 6 месяцев колонии строго режима, Хачатрян – 10 лет и 5 месяцев.
"Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину" - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Лобанов занимался хранением и предпродажной подготовкой, а Хачатрян отвечал за перемещение деталей через жителей российско-украинского приграничья.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram