Избившая сына Стаса Пьехи женщина продолжает провоцировать родных мальчика

Женщина ведет себя вызывающе

На Ирину Безбородову, избившей 6-летнего сына Стаса Пьехи, заведено уголовное дело, но женщина продолжает провоцировать родных мальчика на конфликт. О поведении жены футбольного арбитра рассказал адвокат пострадавшей стороны Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что ни сама Безбородова, ни кто-либо из членов ее семьи пока так и не принесли извинений родным пострадавшего мальчика. Вместо этого Ирина продолжает вести себя вызывающим образом по отношению к соседям.

"Когда Петя был в больнице, а Наталья (мама ребенка — прим. ред.) вместе с ним, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит свое логическое окончание", - рассказал Жорин.

Сын Стаса Пьехи, пострадавший от рук 53-летней соседки, все еще продолжает лечение, передает Teleprogramma.pro. "Петя чувствует себя не очень хорошо по понятным причинам, потому что кроме физического вреда и вреда здоровью он получил и моральный вред. То же самое можно сказать и о бабушке мальчика. Она тоже чувствует себя не очень хорошо", - заявил Жорин.

Несколько дней назад бывшая жена Пьехи Наталия Горчакова рассказала, что ее маленького сына и маму "избили средь белого дня". Семья отдыхала в своем коттеджном поселке в Ленобласти. Мальчик подружился с соседскими детьми, но не поладил с их мамой Ириной – супругой футбольного судьи Владислава Безбородова. Мальчик проткнул карандашом надувной бассейн на участке соседей, после чего женщина подошла к ребенку, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики Пети бабушка получила сильный удар по руке. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело "при наличии оснований".

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