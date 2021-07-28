Власти следят за справедливым ценообразованием в строительстве

Как сообщила в среду пресс-служба Минстроя, за 2019-2021 годы в России выросли зарплаты рабочих-строителей.

"За период 2019-2021 годы рост уровня нормируемой оплаты труда рабочих-строителей составил 20%", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Согласно данным Росстата, в среднем по стране в этом году заработная плата по рабочим специальностям на 20,89% выше среднемесячной по виду экономической деятельности "Строительство".

"Принятые за последнее время нормативные изменения направлены на формирование справедливого ценообразования в строительстве", - уточнили в Минстрое.

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