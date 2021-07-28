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Представлен рейтинг самых успешных российских звезд

10:32
  • среда
  • 28 июля 2021

В топ-10 попали Сергей Шнуров, Ксения Собчак и Артем Дзюба

Журнал Forbes составил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России.
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Первое место в списке занял бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который за год заработал 12 миллионов долларов. Количество его упоминаний в СМИ - 103389, в соцсетях - 852300.

На втором месте расположился рэпер Моргенштерн (7,4 миллиона долларов дохода, в СМИ упомянут 47326 раз, в соцсетях - более 4 миллионов раз, 17,7 миллиона подписчиков в Instagram и YouTube).

Третьей в рейтинге стала Ольга Бузова с доходом в 3,3 миллиона долларов и 23,4 миллиона подписчиков.

Также в топ-10 - Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

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