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Колесников вышел в финал Олимпиады в плавании вольным стилем

11:47
  • среда
  • 28 июля 2021

Он установил новый европейский рекорд

Пятый день соревнований на Олимпиаде в Токио уже принес России серебряные медали. Награду в копилку сборной этим утром завоевали наши пловцы. Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк стали вторыми в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

И сегодня же россиянин Климент Колесников вышел в финал Олимпиады. Сто метров вольным стилем он проплыл всего за 47,11 секунды, установив новый европейский рекорд.

В этот день  в Токио разыгрывают 23 комплекта наград. Россияне выступают в двенадцати дисциплинах, в том числе в спортивной гимнастике, прыжках в воду, дзюдо, академической гребле, баскетболе 3х3, волейболе.

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