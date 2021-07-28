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В России ухудшилась ситуация с природными пожарами

11:59
  • среда
  • 28 июля 2021

Сейчас в стране горит более 650 тысяч гектаров

Сразу в нескольких регионах России ухудшается ситуация с природными пожарами. Сейчас в стране горит более 650 тысяч гектаров. Лидером по-прежнему остается Якутия. Тушат и с земли, и с воздуха, подключая дополнительные подразделения спасателей. Растет число возгораний и в Карелии.

В Карелии природные пожары вновь подбираются к населенным пунктам. В Олонецком районе огонь остановили в нескольких сотнях метров от деревни. Вокруг поселка Кудама завершили опашку, теперь жители в безопасности. Но сухая и жаркая погода способствует появлению новых очагов. Их вычисляют с воздуха с помощью тепловизоров. Вертолет Ми-8 сейчас работает в районе Сямозера. На Ладоге, где находится скит Валаамского монастыря, огонь всего в километре от жилых построек. Туда переброшен отряд МЧС, бороться со стихией им помогают монахи.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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