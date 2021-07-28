Мишустин потребовал достроить детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре

Премьер пообещал, что деньги найдут

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток посетил сразу два крупных предприятия оборонной промышленности в Комсомольске-на-Амуре.

Глава правительства проинспектировал цеха авиационного завода имени Гагарина, где производят самые передовые российские истребители Су-57 и Су-35С. Для них ввели новые линии сборки. Также премьер осмотрел Амурский судостроительный завод, которому в этом году исполняется 85 лет. Здесь собирают ракетные корабли, корветы и гражданские суда. Мишустин поручил оказать предприятию поддержку в создании нового дока. В ходе поездки глава кабмина также осмотрел детский больничный комплекс, который начали возводить ещё в 2017 году. Из-за ряда проблем проект заморозили. Мишустин поручил закончить строительство.

"Средства мы найдём все. Это я вам слово даю. У меня только просьба, чтобы вы очень жёстко за этим смотрели. Это касается и губернатора, и тех, кто здесь живёт, общественный контроль пусть будет", - заявил Мишустин.

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