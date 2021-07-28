ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин потребовал достроить детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре

11:40
  • среда
  • 28 июля 2021

Премьер пообещал, что деньги найдут

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток посетил сразу два крупных предприятия оборонной промышленности в Комсомольске-на-Амуре.

Глава правительства проинспектировал цеха авиационного завода имени Гагарина, где производят самые передовые российские истребители Су-57 и Су-35С. Для них ввели новые линии сборки. Также премьер осмотрел Амурский судостроительный завод, которому в этом году исполняется 85 лет. Здесь собирают ракетные корабли, корветы и гражданские суда. Мишустин поручил оказать предприятию поддержку в создании нового дока. В ходе поездки глава кабмина также осмотрел детский больничный комплекс, который начали возводить ещё в 2017 году. Из-за ряда проблем проект заморозили. Мишустин поручил закончить строительство.

"Средства мы найдём все. Это я вам слово даю. У меня только просьба, чтобы вы очень жёстко за этим смотрели. Это касается и губернатора, и тех, кто здесь живёт, общественный контроль пусть будет", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Михаил Мишустин осмотрел строящуюся детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре
Михаил Мишустин осмотрел строящуюся детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре
Строящаяся детская больница в Комсомольске-на-Амуре
Строящаяся детская больница в Комсомольске-на-Амуре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.