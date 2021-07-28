Госпитали Крыма и Ростова-на-Дону переполнены: как идет борьба с COVID-19 в России

Изменить ситуацию поможет массовая вакцинация

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 22 тысячи 420 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 20 тысяч 579 человек. В ковидных госпиталях в Крыму сейчас занято почти 90% коек. В Ростове-на-Дону мест для пациентов почти не осталось. Изменить ситуацию поможет массовая вакцинация.

Сегодня этого мужчину выпишут из стационара. Как и еще почти 300 пациентов ковидных госпиталей в Хакасии. Почти все, кто возвращается домой, поступили в клиники больше недели назад со средней формой заболевания. Врачам стоило не малых усилий, чтобы их вылечить.

"В принципе на 10-12 сутки с положительной динамикой выписываем больных", - заявил Хизри Инусов, врач-инфекционист мобильной группы ЦВО.

Но радоваться, говорят врачи, пока рано. В республике неуклонно растет количество заболевших. Своих сил для борьбы с ковидом Минздраву Хакасии не хватает. Пришлось просить о помощи военных врачей. Несколько десятков анестезиологов, инфекционистов, реаниматологов сейчас распределены по республиканским больницам.

"Всех возрастов, от 25 до 90 лет, как правило, это контакт либо семейный, либо рабочий, в ряде случаев они не могут сказать, где заболели", - сообщил Эльдар Шургинов, заведующий инфекционного отделения.

Вакцинированных среди сотен пациентов - всего два человека. И эти случаи исключение. Болезнь протекает легко. А главное, нет риска осложнений и уж тем более летальных исходов. Поэтому врачи неустанно повторяют - прививки делать необходимо.

"Запас вакцины достаточный, вакцину мы получаем практически ежедневно, где-то через день", - сказала главврач областной клинической больницы Светлана Старикова.

Если люди начнут активно делать прививки по всей стране, то пандемия пойдет на спад гораздо быстрее, говорят вирусологи. Темпы вакцинации в Курске выросли в 4 раза.

Ковид в России отступает, но медленно. Решающую роль в формировании коллективного иммунитета играет вакцинация. В Смоленске сегодня прививки делают работники детских садов. А в Москве - торговых сетей. Уже вакцинировано более 60 процентов продавцов и менеджеров. Столица возглавляет список регионов, где жители, независимо от профессий и места работы, активно приходят в медпункты. За мегаполисом - Московская область. Только в Одинцове накануне вторым компонентом привились 600 жителей. Всего же в Подмосковье вакцинированы уже свыше 4 миллионов человек.

Тимур Абдуллаев, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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