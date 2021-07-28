Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы 2022 года

Москва якобы покушается на суверенитет США

Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, которые ещё не состоялись. Президент выступил перед сотрудниками разведки и заявил, что Москва якобы покушается на суверенитет США. И это в то время, когда в Соединённых Штатах стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Какая тема для Вашингтона важнее: здоровье собственных граждан или мифическая угроза со стороны Кремля?

Под 35 миллионов заболевших. И более 611 тысяч погибших. США никак не могут стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране. Предпринимаемые действия не приносят результатов. Впрочем, неудивительно, если саботаж идет на высшем уровне. Вот, например, национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний ужесточил рекомендации. В Белом доме ввели обязательный масочный режим. Президент Байден, который в силу возраста и массы хронических заболеваний находится в группе риска, лично пообещал соблюдать требования. И тут же об этом забыл. В штаб-квартиру нацразведки 78-летний политик отправился без средств индивидуальной защиты. Впрочем, что там забытая маска! Президент США, похоже, потерял ориентацию во времени и пространстве. Либо перепутал тексты выступлений и прихватил с собой речь, написанную, вероятно, на следующий год. На дворе 2021 год. А Байден пугает страну вмешательством России в выборы в Конгресс-2022.

"Думаю, что нам необходимо выявлять дезинформацию, которая все больше затрудняет для людей доступ к фактам. Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации. Это явное нарушение нашего суверенитета", - заявил Байден.

В любой непонятной ситуации обвинять Россию - хоть и набившее оскомину, но, по-прежнему, любимое занятие американского истеблишмента. Позиции у демократов сейчас действительно с туманными перспективами. 46-й президент на посту уже полгода, а реальных успехов никаких. И Демпартия, похоже, заранее ищет виновных в грядущем поражении. Байден, правда, снова подзабыл, что ни одна весьма дорогостоящая для американских налогоплательщиков охота на ведьм не принесла результатов. Инфляция растет наперегонки с преступностью в США. Но проблемы почему-то у Владимира Путина.

"Я встречался Путиным, перед которым стоит настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами. И больше ничего нет. Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? Восьмая из самых больших в мире? Он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.

То ли восьмая из самых маленьких, то ли из самых больших экономик мира... Когнитивные способности 46-го президента США уже вызывают не только усмешки журналистов, а озабоченность профессионального медицинского сообщества. Бывший главврач Белого дома накануне открыто заявил: психическое здоровье главы государства с каждым днем ухудшается, деменция прогрессирует, он будет вынужден покинуть пост. Нетвердо держится на ногах, забывает имена и даты. Логика высказываний - предмет для отдельного исследования психиатров. Вот, например, он вещает разведсообществу о своих выдающихся сверхспособностях.

"Я давно, давно имею дело с мировыми лидерами, и так же, как и вы через какое-то время начинаю чувствовать другого человека. Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. Я не шучу", - говорит президент США.

Если следовать неуловимой логике американского президента, то страна со слабейшей экономикой и рядовыми специалистами легко и просто влияет на выборы и внутреннюю жизнь в США, где сосредоточены крупнейшие IT-гиганты и суперпрофессионалы в сфере безопасности. Американские трубопроводные компании заявили о 220 киберинцидентах за 2 месяца.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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