Попов призвал увеличить штрафы за нарушение правил раздельного сбора мусора

Тему обсудили на круглом столе, посвящённом вопросам экологии Москвы

Проблема стихийных свалок и ужесточение наказания за нанесение вреда окружающей среде. Эти и другие темы обсудили на круглом столе, посвящённом вопросам экологии Москвы.

В дискуссии приняли участие экоактивисты и учёные. Журналист Евгений Попов выступил за обязательное обсуждение любых проектов по благоустройству городских территорий с жителями. Он призвал уделять особое внимание компенсационному озеленению. При вырубке одного дерева сажать два. По мнению Попова, нужно заниматься экологическим просвещением и пропагандировать раздельный сбор мусора. Тех, кто следует этим нормам, поощрять. Нарушителей наказывать.

"Я предлагаю увеличить штрафы десятикратно за нарушение правил раздельного сбора мусора, за несанкционированные свалки и сброс отходов на улицы, в зелёные зоны. Не менее 50 тысяч для физических лиц. Юридические лица этим промышляют – это главное. Миллион рублей - это должен быть минимум", - заявил журналист Евгений Попов.

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