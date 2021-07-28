"10 шагов к народовластию": КПРФ представила обновленную предвыборную программу

Она предусматривает меры соцподдержки населения и укрепления промышленности

Подготовку к Единому дню голосования сегодня обсуждали представители КПРФ на конференции в Москве. Члены объединения во главе с Геннадием Зюгановым рассказали об обновлённой предвыборной программе под названием "10 шагов к народовластию". Она предусматривает меры соцподдержки населения, укрепление промышленности и пути к дальнейшему развитию российского государства. Как подчеркнул Зюганов, программа КПРФ поможет преодолеть последствия пандемии.

"Надо честно оценить происходящее и искать достойный демократичный выход из кризиса, поэтому мы предложили свою программу, сформировали сильную команду: 56 партий и движений соединились в общий единый левопатриотический блок. Наша главная цель - за справедливую социалистическую нашу родину, и мы активно готовы вести дискуссию со своими оппонентами", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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