ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"10 шагов к народовластию": КПРФ представила обновленную предвыборную программу

12:01
  • среда
  • 28 июля 2021

Она предусматривает меры соцподдержки населения и укрепления промышленности

Подготовку к Единому дню голосования сегодня обсуждали представители КПРФ на конференции в Москве. Члены объединения во главе с Геннадием Зюгановым рассказали об обновлённой предвыборной программе под названием "10 шагов к народовластию". Она предусматривает меры соцподдержки населения, укрепление промышленности и пути к дальнейшему развитию российского государства. Как подчеркнул Зюганов, программа КПРФ поможет преодолеть последствия пандемии.

"Надо честно оценить происходящее и искать достойный демократичный выход из кризиса, поэтому мы предложили свою программу, сформировали сильную команду: 56 партий и движений соединились в общий единый левопатриотический блок. Наша главная цель - за справедливую социалистическую нашу родину, и мы активно готовы вести дискуссию со своими оппонентами", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Члены партии КПРФ
Члены партии КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.