Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Варвары Анкудимовой

У девочки - остеосаркома третьей стадии, опухоль поразила колено

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение десятилетней Варвары Анкудимовой из Ивановской области. Её историю мы рассказывали накануне.

Слова благодарности от мамы: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Огромное материнское спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду и помог закрыть сбор на лечение Вари! Благодаря Вам у нее появился шанс на здоровую жизнь без костылей и ортезов! Трудно подобрать слова, чтобы выразить те чувства и эмоции, которые мы испытываем! Хочется поблагодарить каждое доброе сердце! Вы приблизили исполнение Вариной мечты: совсем скоро дочка будет ходить и бегать, а не лежать в постели! Я искренне желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Будьте счастливы и любимы! Пусть болезни и беды обходят Вас стороной, а на жизненном пути встречаются только любовь и доброта! Храни Вас Бог! С уважением, мама Вареньки".

За прошедшие сутки удалось собрать всю сумму. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог девочке. У Вари - остеосаркома третьей стадии, опухоль поразила колено. Ребенок перенес уже несколько операций и блоков химиотерапии. Но чтобы Варя снова смогла ходить, нужен эндопротез коленного сустава, который будет расти вместе с ребенком. Он стоит более двух миллионов рублей.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!"

Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Видео: смотрите репортаж о сборе средств на лечение Варвары Анкудимовой

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