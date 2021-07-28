Жители России, Украины и Белоруссии отмечают День крещения Руси

В полдень в храмах и монастырях прозвучит колокольный звон-благовест

Сегодня отмечается День крещения Руси. В 988 году наш народ принял христианскую веру, что оказало огромное влияние на формирование государственности, культуры. Фактически стало новой точкой отсчета в истории страны.

Именно это событие определило цивилизационный выбор России, которая впоследствии стала самой мощной евразийской державой. Торжества проходят во всех странах, которые возникли на исторической территории. В Киеве десятки тысяч верующих собрались на крестный ход. А сегодня в Киево-Печерской лавре пройдет праздничная литургия. Служба проходит в Минске в Храме равноапостольного князя Владимира. И, конечно, в Москве. Традиционные службы начались минувшим вечером, а уже утром верующие собрались на молебен в честь князя Владимира. Ровно в полдень во всех храмах и монастырях России, Белоруссии и Украины прозвучит колокольный звон-благовест.

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