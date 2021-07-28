Россияне выбрали слово года

Для большинства первая половина 2021 года ассоциируется со словом "коронавирус"

Главным словом этого года россияне назвали "коронавирус". Оно занимает первую строчку в рейтинге уже второй год подряд. Также сограждане рассказали, с какими еще словами у них ассоциируется первая половина 2021 года.

"Коронавирус" опять стало главным словом года, но в этом году за него проголосовали 16% респондентов вместо прошлогодних 28%, рассказали аналитики. Каждый девятый опрошенный признался, что для него важным словом в этом году стала "вакцина", а 7% россиян назвали слово "здоровье".

Каждый двадцатый охарактеризовал первую половину года словом "пандемия", а у 4% респондентов 2021 год ассоциируется с нецензурной лексикой.

Кроме того, важными словами для 38% стали "семья" и "работа", а 2% назвали слово "жизнь". Еще 43% россиян к словам года отнесли "удаленку", "выборы", "кризис", "стабильность" и "маску", передает RT.

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