Подробности взрыва в многоэтажке Барнаула

Пострадали бабушка и девочка

Два человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Барнауле (Алтайский край).

ЧП произошло утром 28 июля на пятом этаже дома №37 по улице Молодежная. В результате взрыва пострадала 70-летняя хозяйка квартиры, а также семилетняя девочка из соседнего подъезда.

Пожилую женщину госпитализировали с ожогами 35% тела, ребенка осмотрели врачи и отпустили домой.

Власти Барнаула ввели локальный режим ЧС. Прокурор Железнодорожного района Андрей Соколовский выехал на место взрыва. С домом работают специалисты, идет оценка состояния здания. Перекрытия дома не обрушились.

"В зависимости от вердикта специалистов мы либо разрешим людям вернуться в свои квартиры, либо эвакуируем их в пункты временного размещения", - пояснил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Региональный Следственный комитет и краевая прокуратура начали проверку.

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