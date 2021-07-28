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В Женеве стартовали переговоры России и США по стратегической стабильности

10:51
  • среда
  • 28 июля 2021

Они ведутся за закрытыми дверями

В Женеве начались консультации представителей России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности, передает РИА "Новости".
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Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Уточняется, что проходит встреча в развитие договоренностей президентов Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Делегации также обсудят перспективы контроля над вооружениями.

Ранее сам Рябков сообщил, что Москва не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи.

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