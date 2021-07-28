Продажу туров с кешбэком продлили до конца августа

Россияне смогут спланировать осенний отпуск

Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до конца августа.

Россияне смогут спланировать поездки на осень. Программа предусматривает автоматический возврат на карточку до 20% стоимости поездки.

"Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", - объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Текущее окно продаж завершается 31 июля, передает "Интерфакс". С момента запуска программой воспользовались уже более двух миллионов россиян.

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