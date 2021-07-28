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Токио второй день подряд ставит ковидный антирекорд

11:17
  • среда
  • 28 июля 2021

Более 3 тысяч COVID-19 за сутки

В Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры, за сутки выявили 3177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на властей.
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио

Уточняется, что это очередной антирекорд, причем предыдущий был зафиксирован днем ранее. Тогда сообщалось о 2848 заболевших.

До этого максимум фиксировали 7 января - 2520 случаев COVID-19.

Изначально Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли. Игры проходят без зрителей. Японские власти уже сообщили, что в случае экстренной ситуации старты могут быть завершены досрочно - такой вариант не исключают.

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