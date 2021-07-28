Токио второй день подряд ставит ковидный антирекорд

Более 3 тысяч COVID-19 за сутки

В Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры, за сутки выявили 3177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на властей.

Уточняется, что это очередной антирекорд, причем предыдущий был зафиксирован днем ранее. Тогда сообщалось о 2848 заболевших.

До этого максимум фиксировали 7 января - 2520 случаев COVID-19.

Изначально Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли. Игры проходят без зрителей. Японские власти уже сообщили, что в случае экстренной ситуации старты могут быть завершены досрочно - такой вариант не исключают.

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