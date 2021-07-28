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Юрист рассказал, зачем мошенникам нужны копии чужих паспортов

11:48
  • среда
  • 28 июля 2021

Существует несколько мошеннических схем

В банках не станут выдавать кредиты по ксерокопиям паспортов, но мошенники все равно могут найти применение копиям чужих документов. Об этом рассказал адвокат Анатолий Миронов.
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Самой распространенной является схема, при которой злоумышленники изготавливают поддельные паспорта по имеющимся копиям оригиналов.

"Если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом", - объяснил специалист.

Кроме того, по копии чужого паспорта мошенники могут оформить новую сим-карту, а уже при помощи нее и паспортных данных попытаться по телефону оформить кредит в банке, передает агентство "Прайм".

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