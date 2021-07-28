Юрист рассказал, зачем мошенникам нужны копии чужих паспортов

Существует несколько мошеннических схем

В банках не станут выдавать кредиты по ксерокопиям паспортов, но мошенники все равно могут найти применение копиям чужих документов. Об этом рассказал адвокат Анатолий Миронов.

Самой распространенной является схема, при которой злоумышленники изготавливают поддельные паспорта по имеющимся копиям оригиналов.

"Если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом", - объяснил специалист.

Кроме того, по копии чужого паспорта мошенники могут оформить новую сим-карту, а уже при помощи нее и паспортных данных попытаться по телефону оформить кредит в банке, передает агентство "Прайм".

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