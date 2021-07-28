Новый портал Москвы объединит всю необходимую информацию для путешественников

Сайт доступен на трех языках

В Москве заработал новый туристический сервис Discovermoscow.com, в котором можно найти информацию о достопримечательностях, экскурсиях и гастрономических точках.

Интернет-портал объединил в себе медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow. Сервис доступен на русском, английском и китайском языках, он будет полезен москвичам, гостям столицы и иностранцам.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска информации. Все будет отсортировано по разделам. Так, например, в "Лучшем" представлены подборки и рекомендации мест и событий, которые москвичи ищут чаще всего. Во вкладке "Новости" – вся актуальная информация о жизни города. Раздел "Памятка для туриста" собрал в себя полезную информацию для оформления виз, маршруты до аэропортов, как платить в общественном транспорте, арендовать самокат и другое.

Также на портале можно найти видеоэкскурсии по столичным паркам и аудиоподкасты с фактами о Москве.

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