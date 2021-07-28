S7 запускает собственный лоукостер

Полеты начнутся через год

Глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева сообщила, что S7 Group создает лоукостер.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала она (цитата по ТАСС).

Использоваться будут самолеты Airbus 320neo на 186 кресел. Полеты начнутся через год - в июле 2022-го.

Как уточнили в S7, лоукостер станет отдельной компанией со своей маршрутной сетью и бизнес-моделью. Общий акционер при этом сохранится.

Прежде в России действовал только один лоукостер - "Победа".

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