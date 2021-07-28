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Ученые узнали, как люди с постковидным синдромом реагируют на прививку

12:43
  • среда
  • 28 июля 2021

Пока нет точного ответа, можно ли вакцинироваться пациентам с "ковидным хвостом"

Большинство людей с постковидным синдромом почувствовали себя лучше после вакцинации от COVID-19 – об этом заявили 40% опрошенных. 14% признались, что после прививки их самочувствие ухудшилось, показало исследование ученых из США и Великобритании, опубликованное на medRxiv.org.

От 10 до 30% переболевших коронавирусной инфекцией после выздоровления продолжают испытывать слабость, головную и мышечную боль, "туман в голове". В настоящее время ученые не пришли к единому мнению, стоит ли таким пациентам вакцинироваться от коронавируса. Ряд проведенных исследований показал, что после вакцинации у людей с "ковидным хвостом" наблюдалось уменьшение или полное исчезновение симптомов. Однако зафиксированы и случаи ухудшения после прививки.

Для исследования ученые воспользовались данными международной организации Survivor Corps, которая отслеживает состояние переболевших COVID-19. Сейчас в базе находится информация о 170 тысячах человек.

Оказалось, что более трети людей с постковидным синдромом заметили улучшение самочувствия даже после введения первого компонента вакцины. 14% почувствовали себя хуже. Исследование продолжается. В дальнейшем ученые рассчитывают оценить эффект от вакцин различных производителей на людей с "ковидным хвостом".

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