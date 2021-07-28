Летевший в Читу самолет сел на трассе в Приамурье (видео)

Пострадавших нет
Легкомоторный самолет Cessna, летевший в Читу, совершил вынужденную посадку на федеральной дороге "Амур" (Амурская область).
ЧП произошло днем 28 июля в Архаринском районе. Как стало известно ТАСС, самолет сел из-за плохих метеоусловий. На борту пассажиров не было, только пилот.
"Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
К месту посадки самолета выехали правоохранительные органы. Они займутся расследованием происшествия и обеспечением беспрепятственного проезда транспорта.
Мести СМИ сообщили, что владелец самолета купил его в Хабаровске и намеревался перегнать в Тюменскую область. В Архаре он собирался совершить остановку для дозаправки, однако из-за грозового фронта сделать это не удалось.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram