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Летевший в Читу самолет сел на трассе в Приамурье (видео)

11:53
  • среда
  • 28 июля 2021

Пострадавших нет

Легкомоторный самолет Cessna, летевший в Читу, совершил вынужденную посадку на федеральной дороге "Амур" (Амурская область).

ЧП произошло днем 28 июля в Архаринском районе. Как стало известно ТАСС, самолет сел из-за плохих метеоусловий. На борту пассажиров не было, только пилот.

"Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

К месту посадки самолета выехали правоохранительные органы. Они займутся расследованием происшествия и обеспечением беспрепятственного проезда транспорта.

Мести СМИ сообщили, что владелец самолета купил его в Хабаровске и намеревался перегнать в Тюменскую область. В Архаре он собирался совершить остановку для дозаправки, однако из-за грозового фронта сделать это не удалось.

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