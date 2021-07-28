Россияне вышли в финал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

На стадии 1/2 была повержена команда Сербии
В полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио мужская сборная России по баскетболу 3х3 одержала победу над командой Сербии. Итоговый счет - 21:10.
На групповом этапе россияне Сербии уступили - 10:21.
В решающей встрече Россия сыграет с победителем пары Бельгия - Латвия.
Баскетбол 3х3 дебютировал как вид на Олимпиаде в Токио. Финал запланирован на 28 июля в 16:25 по Москве.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: