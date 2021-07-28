Россияне вышли в финал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

На стадии 1/2 была повержена команда Сербии

В полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио мужская сборная России по баскетболу 3х3 одержала победу над командой Сербии. Итоговый счет - 21:10.

На групповом этапе россияне Сербии уступили - 10:21.

В решающей встрече Россия сыграет с победителем пары Бельгия - Латвия.

Баскетбол 3х3 дебютировал как вид на Олимпиаде в Токио. Финал запланирован на 28 июля в 16:25 по Москве.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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