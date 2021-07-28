ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне вышли в финал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

12:22
  • среда
  • 28 июля 2021

На стадии 1/2 была повержена команда Сербии

В полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио мужская сборная России по баскетболу 3х3 одержала победу над командой Сербии. Итоговый счет - 21:10.
Россияне продолжают побеждать на Олимпиаде в Токио

На групповом этапе россияне Сербии уступили - 10:21.

В решающей встрече Россия сыграет с победителем пары Бельгия - Латвия.

Баскетбол 3х3 дебютировал как вид на Олимпиаде в Токио. Финал запланирован на 28 июля в 16:25 по Москве.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпиада-2020 в Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.