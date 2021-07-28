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Минюст разрешил заключать браки в больнице

12:36
  • среда
  • 28 июля 2021

Присутствие заявителе обязательно

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию.
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Важно присутствие заявителей, а также наличие особых обстоятельств, которые прописанные заявлении, передает ТАСС. Процедура будет проходить по тем же правилам, как и в помещении органа ЗАГС.

Максимальное время проведения процедуры - 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места заключения брака, говорится в тексте документа.

В июле 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому наличие штампов о браке и детях в паспорте не является обязательным.

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