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Актер Боб Оденкерк попал в больницу

12:39
  • среда
  • 28 июля 2021

Ему стало плохо на съемках "Лучше звоните Солу"

Американского актера Боба Одинкерка госпитализировали в больницу со съемочной площадки.

27 июля 58-летнему Одинкерку стало плохо во время съемок нового шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико. Актер потерял сознание, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.  

По информации источника, Одинкерк все еще находится в больнице. Причина инцидента не разглашается.

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