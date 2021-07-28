Актер Боб Оденкерк попал в больницу

Ему стало плохо на съемках "Лучше звоните Солу"
Американского актера Боба Одинкерка госпитализировали в больницу со съемочной площадки.
27 июля 58-летнему Одинкерку стало плохо во время съемок нового шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико. Актер потерял сознание, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По информации источника, Одинкерк все еще находится в больнице. Причина инцидента не разглашается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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