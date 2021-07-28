В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил женщину

Инцидент произошел на улице Верхняя Луговая

В Курске произошло ДТП с участием трамвая, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что трамвай сошел с рельсов на улице Верхняя Луговая. Пострадали два человека - мужчина 1950 года рождения (пассажир) и женщина 1988 года рождения (пешеход). Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, проверено будет обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram