Ключ расшифрования и компьютер в сейфе: как защищено тестовое онлайн-голосование

Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования

В Москве прошла процедура разделения ключа расшифрования для тестирования системы дистанционного электронного голосования. Это потребовалось, чтобы проверить уязвимые места в процедуре, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Тест нужен для того, чтобы попробовать весь функционал, который у нас есть, и найти, может быть, какие-то узкие места, которые нужно доработать до сентября. Тест-процедура разделения ключа расшифрования и формирования ключа шифрования, на котором все голоса будут записываться в ходе тестового голосования <…> для того, чтобы все могли проголосовать, и голос был зашифрован, и соблюсти тайну голосования, сформируем пару ключей: ключ шифрования и ключ расшифрования, которые обеспечат всю эту процедуру", - объяснил Костырко.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова заверила, что столица уже подготовлена к тестированию системы дистанционного электронного голосования. Она рассказала, что ключ расшифрования уже разделен на несколько частей. Таким образом обеспечивается безопасность процедуры: без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и узнать, как проголосовали москвичи.

Ключ расшифрования разделили на 7 частей и записали на отдельные флеш карты, хранителями которых стали представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политических партий и общественных организаций. В их число вошли замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Флеш-карты защищены кодами, которые известны только хранителям ключей. Флешки с отрезками кода (частью ключа) запечатаны в номерные сейф-пакеты с защитой от вскрытия и переданы хранителям. Компьютер, на котором был сгенерирован ключ расшифрования, будет отключен от интернета, помещен в экранируемый пакет и кейс и отправлен на хранение.

В тестировании электронного голосования смогут поучаствовать все желающие москвичи в возрасте от 18 лет и с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Им предложат ответить на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Голосование будет открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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