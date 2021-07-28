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Александр Мажуга: Москва открывает уникальные возможности по поиску работы для выпускников вузов

12:55
  • среда
  • 28 июля 2021

Новый сервис по поиску работы запустил комплекс "Техноград" на ВДНХ

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал на встрече с молодежью о новом сервисе по поиску работы, который запустил комплекс "Техноград" на ВДНХ.

По его словам, Москва предлагает все больше современных форматов, которые помогают молодежи выбрать достойную работу по специальности.

Каждый молодой специалист имеет возможность напрямую общаться с будущим работодателем, а не проходить долгие собеседования с представителями рекрутинговых агентств и не искать нужные вакансии на сайтах по поиску работы, сообщил Мажуга.

"Сервис как нельзя лучше подходит для вчерашних выпускников вузов, которые не всегда знакомы с тонкостями трудоустройства и привыкли находить решения в цифровом формате", - уточнил профессор РАН.

Среди представленных на сайте вакансий есть финансовый аналитик, разработчик 1C, маркетолог, контент-менеджер, веб-дизайнер и множество других.

Для того, чтобы получить доступ к предложениям работодателей, надо отправить резюме через общую форму сайта, после чего выбрать вакансию и откликнуться на нее.

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