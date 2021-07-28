Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией

Защита природы поставлена в число главных приоритетов в программе "Лучший город Земли"

Проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, должны обязательно обсуждаться с местными жителям и экспертами, заявил журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов на круглом столе в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47.

Участие в мероприятии приняли также представители Департамента природопользования и ученые в сфере экологии.

Западный административный округ, отметил Попов, входит в перечень территорий столицы, где сложилась достаточно благоприятная экологическая обстановка, но есть и ряд проблем.

"Остро стоит вопрос компенсационного озеленения при реализации крупных инфраструктурных проектов. Город развивается, но мы должны сохранить "лёгкие" столицы", - заметил журналист.

Он напомнил, что в число главных приоритетов защита природы Москвы поставлена в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли". Сегодня 49% площади столицы занимают озелененные территории, притом 34% - сохраняемые естественные природные зоны. Сложность заключается в том, что распределены лесные массивы неравномерно: их основная часть располагается в Новой Москве.

Кроме того, участники обсудили реализованные при поддержке Попова проекты. Так, в районах Раменки, Дорогомилово, Фили-Давыдково было высажено порядка 420 деревьев, сорта помогали подбирать ученые МГУ. "Еще порядка 500 деревьев планируется высадить осенью", - уточнил журналист.

По словам Попова, примером взаимодействия власти и общества является остановка проекта обустройства Крылатского леса.

"Люди опасались, что вслед за экотропой появятся магазины, парковки и все закончится высотной жилой застройкой. Это нанесло бы невосполнимый ущерб экосистеме. Благодаря общественному резонансу удалось сохранить лес в первозданном виде", - рассказал спикер.

Замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Алексей Бирюков подтвердил готовность к диалогу, в свою очередь руководитель проекта ОНФ "Серебряный эковолонтер" Татьяна Новикова отметила, что сегодня только 8,5% москвичей готовы участвовать в раздельном сборе бытовых отходов, так что требуется масштабная просветительская кампания.

В конце дискуссии Попов заявил, что все прозвучавшие предложения будут направлены для включения в Народную программу "Единой России".

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