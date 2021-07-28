Главный онколог Москвы отметил достижения академика Румянцева в организации помощи больным

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики

Работа детской службы онкологической помощи в Москве организована на высшем уровне.

Под руководством академика РАН Александра Румянцева она может стать примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов, заявил главный онколог города Москвы, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

Румянцев заметил, что если подростков и молодых взрослых лечить так же высокоинтенсивно и соблюдением всех необходимых технологий, как и детей, то больные выздоравливают с такой же частотой.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО Евгений Никитин обратил внимание на технологии, которые использует Румянцев в Центре имени Рогачева.

"У нас есть очень хороший опыт. Использование интенсивных программ лечения острых лейкозов у молодых пациентов повышает результаты этого лечения, он становится такой же, как у детей. Это то, к чему надо стремиться", - отметил он в ходе панельной дискуссии "Перспективы развития онкологической помощи детям и взрослым".

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики в лечении онкологических заболеваний. Она обеспечивает значительное снижение смертности. В связи с этим необходимо централизовать онкологическую помощь в Москве. Румянцев отметил, что все прозвучавшие предложения будут направлены для включения в Народную программу "Единой России".

Любой житель может внести свои идеи и наказы в Народную программу, просто обратившись в Штаб общественной поддержки, а также на сайте np.er.ru.

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