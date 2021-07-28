ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главный онколог Москвы отметил достижения академика Румянцева в организации помощи больным

13:07
  • среда
  • 28 июля 2021

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики

Работа детской службы онкологической помощи в Москве организована на высшем уровне.

Под руководством академика РАН Александра Румянцева она может стать примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов, заявил главный онколог города Москвы, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

Румянцев заметил, что если подростков и молодых взрослых лечить так же высокоинтенсивно и соблюдением всех необходимых технологий, как и детей, то больные выздоравливают с такой же частотой.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО Евгений Никитин обратил внимание на технологии, которые использует Румянцев в Центре имени Рогачева.

"У нас есть очень хороший опыт. Использование интенсивных программ лечения острых лейкозов у молодых пациентов повышает результаты этого лечения, он становится такой же, как у детей. Это то, к чему надо стремиться", - отметил он в ходе панельной дискуссии "Перспективы развития онкологической помощи детям и взрослым".

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики в лечении онкологических заболеваний. Она обеспечивает значительное снижение смертности. В связи с этим необходимо централизовать онкологическую помощь в Москве. Румянцев отметил, что все прозвучавшие предложения будут направлены для включения в Народную программу "Единой России".

Любой житель может внести свои идеи и наказы в Народную программу, просто обратившись в Штаб общественной поддержки, а также на сайте np.er.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Игорь Хатьков и Александр Румянцев
Игорь Хатьков и Александр Румянцев
Александр Румянцев
Александр Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.