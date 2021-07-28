Петр Толстой поддержал назначение Светланы Разворотневой советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ

Светлана Разворотнева – ведущий в стране эксперт в сфере ЖКХ, уверен парламентарий

Секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой прокомментировал назначение общественницы Светланы Разворотневой советником мэра столицы по вопросам ЖКХ. По его словам, Разворотнева на сегодняшний день является ведущим экспертом в этой сфере.

"Общественный советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ – это очень ответственная должность, требующая полного погружения в проблемы москвичей. Я Светлану Викторовну знаю по совместной деятельности в Общественной палате, она ведущий в стране эксперт в ЖКХ, и те вопросы, которые сейчас беспокоят жителей Москвы, она поможет решить, будучи проводником чаяний людей к исполнительной власти", - отметил Толстой.

Он подчеркнул, что в новой должности Разворотневой придется регулярно обсуждать возникающие вопросы с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Толстой добавил, что некоторые проблемы на первый взгляд могут кому-то показаться незначительными, но они являются частью повседневной жизни москвичей.

"Уверен, что Светлана Викторовна с успехом их решит", - заключил Толстой.

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