ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик рассказала о жаре в Москве в выходные

13:32
  • среда
  • 28 июля 2021

Температура воздуха будет выше климатической нормы

Жара вернется в Москву в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье в городе возможны кратковременные дожди, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Москвичей предупредили о надвигающихся с запада ливнях с грозами

"Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая", - заявила синоптик.

Минимальная температура в столице будет от 16 до 18 градусов, а максимально воздух прогреется до 25-29 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный, в течение выходных он будет меняться от слабого до умеренного, передает РИА Новости.

"Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - заключила Позднякова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.