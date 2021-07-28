Синоптик рассказала о жаре в Москве в выходные

Температура воздуха будет выше климатической нормы

Жара вернется в Москву в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье в городе возможны кратковременные дожди, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая", - заявила синоптик.

Минимальная температура в столице будет от 16 до 18 градусов, а максимально воздух прогреется до 25-29 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный, в течение выходных он будет меняться от слабого до умеренного, передает РИА Новости.

"Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - заключила Позднякова.

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