Путин и Пахор договорились учредить День российско-словенской дружбы

Отмечаться он будет в последнюю субботу июля

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со словенским коллегой Борутом Пахором, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - отмечено в сообщении.

Там также сказано, что Путин поблагодарил Словению за усилия по сохранению памяти о погибших в годы Первой и Второй мировых войн. Глава государства отметил бережный уход за захоронениями.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних связей и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

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