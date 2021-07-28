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Путин и Пахор договорились учредить День российско-словенской дружбы

13:24
  • среда
  • 28 июля 2021

Отмечаться он будет в последнюю субботу июля

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со словенским коллегой Борутом Пахором, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - отмечено в сообщении.

Там также сказано, что Путин поблагодарил Словению за усилия по сохранению памяти о погибших в годы Первой и Второй мировых войн. Глава государства отметил бережный уход за захоронениями.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних связей и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

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