Путин отметил важность Транссиба для российской экономики

Восстановительные работы идут успешно

Работы по восстановлению Транссибирской магистрали идут успешно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

Глава государства отметил, что восстановление графика движения по Транссибу важно для экономики всей страны.

Ранее аномальные ливни размыли часть дороги, из-за паводков рухнул железнодорожный мост. Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с инцидентом на Транссибе. Первую ветку магистрали восстановили в течение трех дней.

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