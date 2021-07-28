ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил важность Транссиба для российской экономики

13:46
  • среда
  • 28 июля 2021

Восстановительные работы идут успешно

Работы по восстановлению Транссибирской магистрали идут успешно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

Глава государства отметил, что восстановление графика движения по Транссибу важно для экономики всей страны.

Ранее аномальные ливни размыли часть дороги, из-за паводков рухнул железнодорожный мост. Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с инцидентом на Транссибе. Первую ветку магистрали восстановили в течение трех дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонтные работы на Транссибирской магистрали
Ремонтные работы на Транссибирской магистрали
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.