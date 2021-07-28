Миронов призвал объяснить людям смысл вакцинации

Сетях много фантазируют на эту тему, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду"

Вакцинация и регулирование трудовых отношений в период пандемии стали главными темами пресс-конференции партии "Справедливая Россия - За правду". Большинство участников дискуссии уже прошли иммунизацию.

Это необходимо, чтобы остановить распространение коронавируса, подчеркнули члены политического объединения. Тех, кто сомневается в эффективности такой меры, нужно переубеждать.

"Если людей что-то смущает, только убеждение. Нужно отвечать на все вопросы. Бреда полным полно. В Сетях фантазируют, сочиняют, друг другу пеняют. Давайте внятно будем людям это объяснять. Мы столкнулись с серьёзнейшей угрозой для всего человечества. И здесь, конечно, должны говорить профессионалы", - сказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram