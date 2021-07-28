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На площадке ОНФ подвели первые итоги проекта “Содействие занятости”

14:50
  • среда
  • 28 июля 2021

В дискуссии приняли участие эксперты, активисты организации и представители Минтруда

Первые результаты профессионального переобучения граждан в рамках нового федерального проекта “Содействие занятости” сегодня обсудили на видеоконференции Общероссийского народного фронта.

В дискуссии приняли участие эксперты и активисты организации, а также представители Минтруда. Во всех регионах действует специальная программа, которая предусмотрена в нацпроекте “Демография”. Она позволяет отдельным категориям граждан получить дополнительное образование, найти новую работу или стать предпринимателями. В том числе это касается матерей, которые взяли отпуск по уходу за ребёнком.

"Сейчас XXI век, многие женщины стремятся не только стать мамой, но и самореализоваться. И очень часто бывает, что именно декрет становится той самой отправной точкой, когда ты понимаешь, что всё, что было до этого, было неправильно, работа не окрыляла, не нравилась, и вообще ты хочешь себя найти в чём-то другом, чувствуешь в себе силы. Когда маленький ребёнок на руках, то женщина становится прям супергероем", - заявила Татьяна Буцкая, председатель Совета матерей России, президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей".

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