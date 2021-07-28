Объявлено о завершении "Северного потока - 2" на 99%

Судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ

Оператора проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG объявил, что строительство завершено на 99%, передает РИА "Новости".

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток - 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что на заключительном участке работу продолжает трубоукладочная баржа "Фортуна".

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Соединенные Штаты выступают активным противником проекта, но уже признали, что помешать ему не могут.

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