В Московском зоопарке родился птенец черного лебедя

Пока детеныш покрыт мягким серым пухом

В Московском зоопарке у пары чёрных лебедей родился птенец. Правда, он пока мало напоминает своих грациозных и сильных родителей. Детёныш покрыт мягким серым пухом, который очень быстро промокает. Так что поначалу новорожденный, если и плавал, то исключительно на спинах родителей.

Теперь птенец освоился и с удовольствием купается в пруду, не боясь воды. Детёныш явно боится отстать от мамы, если она немного уплывает вперёд, то сразу спешит за ней. Что касается тёмного оперенья, то оно появится у птенца через полгода.

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