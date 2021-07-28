В "Шереметьево" пресекли контрабанду ювелирных изделий

У гражданки Швейцарии нашли золотое колье со вставками из бриллиантов, а также подвеску с бриллиантом и изумрудом

В аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Россию ювелирных изделий почти на четыре миллиона рублей.

Гражданка Швейцарии прилетела из Женевы, проследовала через "зеленый" коридор, не задекларировав товары. В результате досмотра ручной клади инспектором было обнаружено золотое колье со вставками из бриллиантов, а также подвеска с бриллиантом и изумрудом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда ювелирных изделий".

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