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Экс-супруга Айзы в Индонезии приговорили к лишению свободы

14:01
  • среда
  • 28 июля 2021

Мужчина проведет в тюрьме восемь месяцев

Бывший муж Айзы Долматовой бизнесмен Дмитрий Анохин приговорен властями Индонезии к лишению свободы. Мужчину и его подругу Елену Мух обвиняют в подделке ПЦР-тестов на Бали.
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Экс-супруга бизнесвумен задержали 2 марта. После множества судов бизнесмена приговорили к тюремному заключению сроком на восемь месяцев.

Встать на защиту Анохина попыталась его бывшая жена Айза. Инстадива вместе с сыновьями Сэмом и Элвисом записала обращение к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой помиловать бывшего мужа. Айза уверена, что бизнесмен не виновен, он стал жертвой мошенников, передает Super.ru.

"Мы со всей любовью, со всем уважением просим у президента Индонезии, у Джоко Видодо помилования, чтобы Дмитрия Анохина и Елену Мух выпустили на свободу, потому что детям нужен отец, я думаю, вы это прекрасно понимаете, потому что сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке и поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении 4 месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома", - заявила Айза.

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