Видеонаблюдение за младенцами заработало еще трех клиниках Москвы

Для доступа родителям достаточно заполнить заявление

С сегодняшнего дня еще в трех столичных клиниках заработала система наблюдения в прямом эфире за новорожденными детьми.

Такая возможность для родителей теперь появилась в роддоме при 15-й больнице, во второй инфекционной и детской Морозовской. Камеры установлены в кроватках и направлены прямо на младенцев. А значит в любой момент мамы и папы могут контролировать их состояние. Сама видеотрансляция ведется круглосуточно и прерывается только на время лечения. Для доступа достаточно заполнить специальное заявление.

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