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В институте Свержевского вылечили пациента с редчайшим заболеванием

15:22
  • среда
  • 28 июля 2021

Синдром Минора - крайне редкое анатомическое заболевание

Жизнь под аккомпанемент собственного организма. Именно так чувствует себя пациенты с редчайшим заболеванием внутреннего уха - синдромом Минора. Врачи института имени Свержевского не только научились диагностировать болезнь, но и разработали несколько способов лечения: от терапии до операции.

Слышать себя в прямом, а не переносном смысле: шум сосудов, хруст суставов и даже повороты глаз. Звучит дико, но это не фантазии или чрезмерная восприимчивость. Это редкая анатомическая особенность – синдром Минора. Встречается только у 2% людей. Эта патология доставляет массу неудобств: головокружения из-за громких звуков или физической активности, слуховые искажения  и нарушения слуха в принципе. И узнать о том, что вы редкий обладатель синдрома, можно самым неожиданным образом.

"Однажды я шла по улице и обнаружила, что я кашлянула, а меня вдруг крутануло, я даже потеряла ориентировку в пространстве. Попала на концерт с духовой музыкой, еле высидела спектакль", - сказала пациентка Марина Борова.

"Я даже слышала, что я ем, я слышала движения своих глаз, как шелест страницы", - говорит пациентка Валентина Глухова.

Всё потому, что в части внутреннего уха нет костной стенки, что напрямую связывает его с полостью черепа. Это и вызывает симптомы. Проявления заболевания, степени выраженности жалоб и их сочетания настолько разнообразны, что диагностика крайне затруднена. И пациенты лечатся у невролога или даже психиатра, пока случайно не обнаружат заболевание после прохождения КТ.

"Врождённо имеется дырочка в костном полукружном канале, который находится во внутреннем ухе. Там находятся рецепторы вестибулярного анализатора. Самое главное – правильно диагностировать заболевание. Потому что все методы лечения, которые существуют в мире, более того, у нас много оригинальных методик, они у нас есть, и нам доступны. Но важно правильно, в нужной ситуации его применить", - сказала замдиректора по научной работе института имени Свержевского Наталья Кунильская.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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