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На Большом Каменном мосту началось обустройство проезжей части

15:19
  • среда
  • 28 июля 2021

Начались работы по укладке асфальта на правобережной части моста

В Москве начались работы по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста. Там продолжается масштабный ремонт конструкции.

На второй части сооружения уже завершена установка арматуры и бетонирование несущей плиты проезжей части. Продолжается монтаж гранитной облицовки, монтируют гидроизоляцию. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона. Реконструкция моста идет круглосуточно, что уже позволило открыть для движения первую часть моста. Фактически конструкцию пересобирают заново, при этом не перекрывая движение.

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Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
Обустройство проезжей части на Большом Каменном мосту
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