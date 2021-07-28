На Большом Каменном мосту началось обустройство проезжей части

Начались работы по укладке асфальта на правобережной части моста

В Москве начались работы по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста. Там продолжается масштабный ремонт конструкции.

На второй части сооружения уже завершена установка арматуры и бетонирование несущей плиты проезжей части. Продолжается монтаж гранитной облицовки, монтируют гидроизоляцию. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона. Реконструкция моста идет круглосуточно, что уже позволило открыть для движения первую часть моста. Фактически конструкцию пересобирают заново, при этом не перекрывая движение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram