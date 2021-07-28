Зеленский призвал "дальних родственников" не посягать на наследие Киевской Руси

Крым – это ее ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси.

Глава государства заявил, что только Украина является наследницей Киевской Руси – одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Киеву ее нужно доказывать это научными статьями и историческими трактатами, так как все доказательства в легендах, названиях улиц и городов.

"Киевская Русь - это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство", - заметил Зеленский.

По его словам, эти "дальние родственники" пытаются доказать свою причастность к тысячелетней истории, находясь от мест тех событий за тысячи километров.

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