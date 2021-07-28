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Дзюдоистка Таймазова принесла России 20-ю медаль Игр

14:11
  • среда
  • 28 июля 2021

Спортсменка выиграла "бронзу"

На летних Олимпийских играх в Токио российская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером в весовой категории до 70 килограммов.
Россияне продолжают побеждать на Олимпиаде в Токио

Она победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.

Кроме того, за бронзу в весовой категории до 90 килограммов сразится россиянин Михаил Игольников. Он сойдется с венгром Кристианом Тотом.

Для России это 20-я медаль на турнире. У команды семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.

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