Дзюдоистка Таймазова принесла России 20-ю медаль Игр

Спортсменка выиграла "бронзу"
На летних Олимпийских играх в Токио российская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером в весовой категории до 70 килограммов.
Она победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.
Кроме того, за бронзу в весовой категории до 90 килограммов сразится россиянин Михаил Игольников. Он сойдется с венгром Кристианом Тотом.
Для России это 20-я медаль на турнире. У команды семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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