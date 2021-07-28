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В Совфеде оценили идею ввести "женские" вагоны в общественном транспорте

15:34
  • среда
  • 28 июля 2021

Россиянок предложили оградить от возможных домогательств

Первый зампред Совфеда Ирина Рукавишникова прокомментировала идею запустить в российском общественном транспорте специальные женские вагоны, чтобы таким образом обезопасить представительниц прекрасного пола от домогательств. Сенатор назвала это предложение не самым своевременным.

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Ранее зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить "женские" вагоны и таким образом обезопасить россиянок от домогательств. Соответствующее письмо он направил министру транспорта Виталию Савельеву.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - считает Рукавишникова.

Она отметила, что внимание следует уделять модернизации общественного транспорта в целом – в часы-пик он часто бывает перегружен, а кондиционеры не справляются с нагрузкой, передает РИА Новости. Кроме того, есть определенные проблемы с комфортными остановочными комплексами и отсутствием доступной среды на транспорте для маломобильных групп, считает сенатор.

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