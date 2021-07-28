В Совфеде оценили идею ввести "женские" вагоны в общественном транспорте

Россиянок предложили оградить от возможных домогательств

Первый зампред Совфеда Ирина Рукавишникова прокомментировала идею запустить в российском общественном транспорте специальные женские вагоны, чтобы таким образом обезопасить представительниц прекрасного пола от домогательств. Сенатор назвала это предложение не самым своевременным.

Ранее зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить "женские" вагоны и таким образом обезопасить россиянок от домогательств. Соответствующее письмо он направил министру транспорта Виталию Савельеву.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - считает Рукавишникова.

Она отметила, что внимание следует уделять модернизации общественного транспорта в целом – в часы-пик он часто бывает перегружен, а кондиционеры не справляются с нагрузкой, передает РИА Новости. Кроме того, есть определенные проблемы с комфортными остановочными комплексами и отсутствием доступной среды на транспорте для маломобильных групп, считает сенатор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram