Жена футбольного арбитра потребовала уголовного наказания для 7-летнего Пети Пьехи

Мальчик проткнул надувной бассейн на ее участке

Ирина Безбородова, избившая маленького сына Стаса Пьехи, надеется привлечь мальчика к уголовной ответственности. Об этом рассказал адвокат семьи музыканта Сергей Жорин.

Он сообщил, что супруга футбольного арбитра рассчитывает привлечь ребенка к ответственности за испорченный им надувной бассейн. Жорин назвал ситуацию абсурдом.

"Вы удивитесь, но избившая семилетнего сына Стаса Пьехи Ирина Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности ребенка, который в настоящее время проходит лечение. Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна", - заявил адвокат.

Он добавил, что ребенок не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а испорченный им бассейн уже починили, передает РИА Новости.

Несколько дней назад бывшая жена Пьехи Наталия рассказала, что ее маленького сына и маму "избили средь белого дня". Семья отдыхала в своем коттеджном поселке в Ленобласти. Мальчик подружился с соседскими детьми, но не поладил с их мамой – супругой футбольного судьи Владислава Безбородова Ириной. Мальчик проткнул карандашом надувной бассейн на участке соседей, после чего женщина подошла к ребенку, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики Пети бабушка получила сильный удар по руке. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело "при наличии оснований".

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